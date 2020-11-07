Минобороны Армении: журналистов вывозят из Степанакерта

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7 ноября 2020, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

Карабах, фото: Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com

Представителей СМИ эвакуируют из столицы непризнанного Нагорного Карабаха после серии обстрелов города. Об этом сообщают сегодня в Министерстве обороны Армении. Обстановка из-за обстрелов в городе небезопасная.

Такая же ситуация сейчас в Шуши.

Как сообщает РЕН ТВ армянский журналист Хайк Арутюнян, из Степанакерта также эвакуируют женщин с детьми. Официальных подтверждений этой информации нет.

В Баку ранее заявили об отступлении армянских войск в Губадлинском районе.