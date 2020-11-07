В Баку заявили об отступлении армянских войск в Губадлинском районе

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7 ноября 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Минобороны Азербайджана заявило, что войсковые части Армении оставили свои позиции на губадлинском участке Карабахского фронта. Более того, прибывшее сюда из Армении подкрепление не сумело занять назначенные им рубежи. Об этом сообщает агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на данные азербайджанского военного ведомства.

«Противник, не выдержав огневого воздействия азербайджанской армии в ходе боев на Губадлы-Лачинском участке фронта, оставил позиции и бежал. Стало известно, что переброшенные из Армении и размещенные на оборонительной линии подразделения 556-го и 522-го мотострелковых полков не вышли на порученные им рубежи», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. Так же в Баку дали свою версию взрывам на складе боеприпасов вблизи Степанакерта. «Взрыв боеприпасов, загруженных в грузовики со склада вблизи Ханкенди, вызвал сильный пожар. Пламя быстро перекинулось на склад, в результате чего произошел мощный взрыв. Склад боеприпасов использовался для обеспечения артиллерийских и других подразделений 10-й горнострелковой дивизии и 5-го горнострелкового полка Вооруженных сил Армении», — сообщили в военном ведомстве Азербайджана.