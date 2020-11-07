Глава администрации Трампа заразился коронавирусом

Аргументы Недели → В мире 13+

7 ноября 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Марк Медоуз на фото globallookpress.com/ Chris Kleponis / Pool via CNP /M

Руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз дал положительный результат на коронавирус. Кроме него заразился еще один помощник. Об этом сообщили американские СМИ.

В какой именно момент произошло заражение неизвестно. В последнее время Марк Медоуз часто появлялся на публичных мероприятиях без маски.

Помимо главы администрации Дональда Трампа, коронавирус был выявлен у четырех советников американского президента. В Белом доме уже подтвердили, что Марк Медоуз заразился. Однако подробностей не сообщается. В публичном заявлении журналистам было заявлено, что глава администрации президента США поделился новостью о своем заражении во вторник.

Некоторое время назад коронавирусом заразился Дональд Трамп и его супруга Мелания. Однако они быстро оправились от болезни.