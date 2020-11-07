Джонни Деппа убрали из «Фантастических тварей»

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7 ноября 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Джонни Депп

Джонни Депп на фото globallookpress.com/ Mark Thomas / Parsons Media

Третья часть франшизы «Фантастические твари» выйдет без Джонни Деппа. Студия Warner Bros. разорвала контракт с актером.

О разрыве контракта заявил сам Джонни Депп. В коротком заявлении актер поблагодарил всех, кто поддержал его и остался ему предан. И пояснил причины отказа в роли.

«Warner Bros. попросила меня отказаться от роли Грин-де-Вальда в „Фантастических тварях“, и я уважаю эту просьбу и согласен с ней», — пояснил Джонни Депп: «В конце концов, я хочу сказать вот что: сюрреалистичное решение суда в Великобритании не повлияет на мою борьбу за правду, я подтверждаю, что планирую подать апелляцию. Мои намерения остаются в силе, я планирую доказать, что обвинения, выдвинутые против меня, — ложь. Моя жизнь и карьера не будут определяться этими событиями».

Это заявление появилось спустя несколько дней после проигрыша дела о клевете. Джонни Депп обвинил в этом газету the Sun, которая написала об избиении Эмбер Херд, бывшей супруги актера. Актер подал на газетчиков в суд.