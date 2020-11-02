Королевский суд Лондона вынесет решение в деле Джонни Деппа

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2 ноября 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Джонни Депп на фото globallookpress.com/ Nils Jorgensen

Дело Джонни Деппа подходит к первому финалу. Актер подал в суд на газету Sun. Газетчики обвиняются в клевете. Первая инстанция готова вынести решение. Оно будет объявлено в ближайшее время, в онлайн-режиме.

Этот суд длится уже давно. Джонни Депп подал иск против газеты Sun. Поводом для этого стала публикация, в которой газетчики заявили, что видели «неопровержимые доказательства» нападения Джонни Деппа на его бывшую жену Эмбер Херд.

Сам актер это нападение отрицал. И нынешнее дело названо крупнейшим английским процессом о клевете в XXI веке.

«Что важно для мистера Деппа, так это очистить свое имя от этих ужасных обвинений, расширенных за последние четыре года, в результате которых он потерял не меньше, чем все», — говорится в заявлении адвоката Дэвида Шерборна. Он защищает интересы звезды Голливуда: «Когда я говорю, что он потерял все, для него очевидно, что все-это его репутация. Дело не в деньгах, а в том, чтобы оправдать его».

В случае выигрыша Джонни Депп может получить 180 — 200 тысяч фунтов стерлингов компенсации морального вреда. Еще около 5 миллионов фунтов станут компенсацией судебных издержек.

Помимо этого, актер подал отдельный иск против бывшей супруги за колонку, которую она написала. И там Эмбер Херд выставлены претензии на сумму 50 миллионов долларов.