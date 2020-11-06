Жена премьера Армении сообщила, что ее женский отряд готов к участию в боях

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6 ноября 2020, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

учения отряда Эрато, фото: инстаграм Акопян

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила о готовности женского отряда, в составе которого она проходила военную подготовку, выполнять боевые задачи в Карабахе. Ею опубликованы фото с учений.

Отряд назван в честь армянской царицы Эрато. Тренировка велась 10 дней.

19 октября Минобороны сообщило, что сформирован женский отряд для участия в обороне отечества. В него записались более ста женщин.

Нарышкин: турецкая разведка участвует в конфликте в Нагорном Карабахе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Hakobyan (@annahakobyan.official) 6 Ноя 2020 в 7:00 PST