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Жена премьера Армении сообщила, что ее женский отряд готов к участию в боях

, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

Жена премьера Армении сообщила, что ее женский отряд готов к участию в боях
учения отряда Эрато, фото: инстаграм Акопян

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила о готовности женского отряда, в составе которого она проходила военную подготовку, выполнять боевые задачи в Карабахе. Ею опубликованы фото с учений.

Отряд назван в честь армянской царицы Эрато. Тренировка велась 10 дней.

19 октября Минобороны сообщило, что сформирован женский отряд для участия в обороне отечества. В него записались более ста женщин.

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Публикация от Anna Hakobyan (@annahakobyan.official)

НС

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