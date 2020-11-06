Нарышкин: турецкая разведка участвует в конфликте в Нагорном Карабахе
6 ноября 2020, 15:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Нагорном Карабахе наблюдаются "отдельные элементы" деятельности разведкиТурции, Москва не может не видеть участия турецкой стороны в конфликте. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Работа турецкой разведывательной службы становится все заметней, отметил руководитель СВР в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Нарышкин также сообщил, что у российских спецслужб есть доказательства переброски в зонуконфликта в Карабахе боевиков-наемников из Сирии. Сведения об этом Россия получила от партнеров с Ближнего и Среднего Востока.
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