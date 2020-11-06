Нарышкин: турецкая разведка участвует в конфликте в Нагорном Карабахе

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6 ноября 2020, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Сергей Нарышкин, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

В Нагорном Карабахе наблюдаются "отдельные элементы" деятельности разведкиТурции, Москва не может не видеть участия турецкой стороны в конфликте. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Работа турецкой разведывательной службы становится все заметней, отметил руководитель СВР в интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Нарышкин также сообщил, что у российских спецслужб есть доказательства переброски в зонуконфликта в Карабахе боевиков-наемников из Сирии. Сведения об этом Россия получила от партнеров с Ближнего и Среднего Востока.

Азербайджан ранее выложил видео новых ударов по армянским войскам .