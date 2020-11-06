Италия ужесточила covid-ограничения

Аргументы Недели → В мире 13+

6 ноября 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

антикоронавирусная месса на фото globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Новые ограничения вступили в силу в Италии. Это необходимо для борьбы с коронавирусной угрозой.

Антикоронавирусные меры в Италии были ужесточены в пятницу. В стране обострилась пандемия. В ряде регионов введены блокировки. Там закрылись бары, рестораны и большинство магазинов.

Итальянские правила разделили страну на три зоны в зависимости от тяжести ситуации. Самые жесткие ограничения вводятся в красной зоне.

«Вероятно, частичная блокировка лучше, чем полная блокада», — соглашаются с правительственными мерами итальянцы: «Главным образом потому, что это влияет на экономику».

На самом деле, эти признания жителей Италии больше похожи на публичные реверансы. В этой стране люди беззаботны и независимы. Поэтому итальянские тротуары усеяны людьми, которые пьют кофе. А таксисты выступают против ограничений.