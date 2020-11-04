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В Италии вводится комендантский час

, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Италии вводится комендантский час
Колизей, pixabay.com

Запрет на выход из дома после 22 часов начнет действовать на всей территории Италии с четверга. Премьер-министр Джузеппе Конте подписал соответствующий декрет, в котором содержится ряд дополнительных ограничительных мер.

Меры ужесточают в Италии в связи с распространением коронавируса. Торговые центры не будут работать по выходным и праздникам. Прекращается работа музеев и выставок. На дистанционное обучение полностью переходят старшие классы школ и лицеи.

Также введено деление территории страны на три зона риска: повышенного, среднего и умеренного. От этого будут зависеть карантинные меры в том или ином регионе.

НС

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