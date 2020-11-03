Описаны семь проявлений легкой формы коронавируса

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3 ноября 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pixabay.com

Группа специалистов под управлением иммунолога Винфрида Пикла и аллерголога Рудольфа Валента из Центра патофизиологии, инфекционных заболеваний и иммунологии Венского медуниверситета изучили 109 пациентов с "легким" COVID-19.

Учеными были выделены 7 групп проявлений легкой формы коронавируса нового типа:

1. симптомы "гриппа": лихорадка, озноб, кашель и постоянное чувство усталости;

2. симптомы "простуды": чихание, ринит, сухость в горле и заложенность носа;

3. боль в суставах и мышцах;

4. воспаление глаз и слизистых оболочек;

5. проблемы с дыханием, пневмония и одышка;

6. тошнота и диарея, головная боль;

7. потеря вкуса и обоняния.

Исследователями было замечено, что чем выше была температура заболевшего, тем выше оказывался уровень антител.

Результаты исследования австрийских специалистов были опубликованы в журнале Allergy.

За две недели больше 3 тысячам москвичей сообщили о контактах в ночных клубах с зараженными COVID-19.