За две недели больше 3 тысячам москвичей сообщили о контактах в ночных клубах с зараженными COVID-19

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3 ноября 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

ночной клуб, фото: pixabay.com

Первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что после введения системы чекинов было зафиксировано 46 случаев возможного контакта с заболевшими COVID-19.

Около 3,3 тысяч посетителей ночных клубов получили смс-ки, что им надо провериться на коронавирусную инфекцию, поскольку у них был возможный контакт с кем-то из заболевших.

Как отметил Немерюк, количество зарегистрировавшихся в системе заведений почти в три раза превысило прогнозы властей. Каждый день туда приходят 40-60 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Макдоналдс введёт во всех ресторанах в Москве систему QR-кодов.