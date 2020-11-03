За две недели больше 3 тысячам москвичей сообщили о контактах в ночных клубах с зараженными COVID-19
3 ноября 2020, 08:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что после введения системы чекинов было зафиксировано 46 случаев возможного контакта с заболевшими COVID-19.
Около 3,3 тысяч посетителей ночных клубов получили смс-ки, что им надо провериться на коронавирусную инфекцию, поскольку у них был возможный контакт с кем-то из заболевших.
Как отметил Немерюк, количество зарегистрировавшихся в системе заведений почти в три раза превысило прогнозы властей. Каждый день туда приходят 40-60 тысяч человек.
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