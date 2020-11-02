Макдоналдс введёт во всех ресторанах в Москве систему QR-кодов
2 ноября 2020, 13:58[ «Аргументы Недели» ]
Рестораны быстрого питания Макдональдс введут в течение недели систему регистрации (чекинов) посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 2 ноября.
«Система чекинов будет вводиться поэтапно в течение ближайшей недели и заработает во всех 189 ресторанах Макдоналдс в Москве, в том числе на территории торговых центров», - пояснили в организации.
Собеседник отметил, что для регистрации посетителям нужно будет отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить смс-сообщение в указанном формате. По его словам, другая информация о госте, кроме номера, не требуется.
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