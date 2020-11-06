За сутки коронавирусом заразились больше 600 тысяч человек

Аргументы Недели → В мире 13+

6 ноября 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото pixabay.com

Новый рекорд пандемии. За сутки на планете заразились больше 600 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Теперь на планете насчитывается 35 051 500 вылечившихся, 1 241 686 умерших от коронавируса и 49 146 262 человека заразившихся COVID-19.

Еще в начале вчерашнего дня заразившихся было чуть больше 48,5 миллионов человек. Но за минувшие сутки на планете заразились 608 550 человек. После этого рекорда пандемии количество заразившихся и выросло до нынешнего значения.

Суточный рекорд сложился из целого ряда пиковых суточных показателей. В США заразились больше 118 тысяч. Во Франции — больше 58 тысяч. В Индии, Италии, Польше, Великобритании, Бразилии, Испании, Германии счет заразившихся вышел на десятки тысяч.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 49,146,262 +608,550 1,241,686 35,051,500 1 США 9,926,637 +118,319 241,026 6,341,604 2 Индия 8,411,724 +47,622 125,029 7,765,966 3 Бразилия 5,614,258 +23,317 161,779 5,064,344 4 Россия 1,733,440 +20,582 29,887 1,296,124 5 Франция 1,601,367 +58,046 39,037 124,278