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За сутки коронавирусом заразились больше 600 тысяч человек

, 14:20 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

За сутки коронавирусом заразились больше 600 тысяч человек
фото pixabay.com

Новый рекорд пандемии. За сутки на планете заразились больше 600 тысяч человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Теперь на планете насчитывается 35 051 500 вылечившихся, 1 241 686 умерших от коронавируса и 49 146 262 человека заразившихся COVID-19.

Еще в начале вчерашнего дня заразившихся было чуть больше 48,5 миллионов человек. Но за минувшие сутки на планете заразились 608 550 человек. После этого рекорда пандемии количество заразившихся и выросло до нынешнего значения.

Суточный рекорд сложился из целого ряда пиковых суточных показателей. В США заразились больше 118 тысяч. Во Франции — больше 58 тысяч. В Индии, Италии, Польше, Великобритании, Бразилии, Испании, Германии счет заразившихся вышел на десятки тысяч.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

49,146,262

+608,550

1,241,686

35,051,500

1

США

9,926,637

+118,319

241,026

6,341,604

2

Индия

8,411,724

+47,622

125,029

7,765,966

3

Бразилия

5,614,258

+23,317

161,779

5,064,344

4

Россия

1,733,440

+20,582

29,887

1,296,124

5

Франция

1,601,367

+58,046

39,037

124,278

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