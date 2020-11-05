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Аргументы Недели В мире 13+

За сутки коронавирусом заразились больше 571 тысячи человек

, 13:05 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

За сутки коронавирусом заразились больше 571 тысячи человек
фото globallookpress.com/ Michael Weber IMAGEPOWER via www

Мир поглотила вторая волна пандемии. Количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 571 тысячу человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Коронавирусом накануне заразились 571 481 человек. Рекордом были 577 тысяч человек. Этот показатель говорит о новой границе второй волны. В середине недели теперь заражаются без малого 600 тысяч.

Теперь заразившихся COVID-19 в мире насчитывается 48 514 933 человек. Умерли 1 232 203, вылечились 34 758 498 человек.

На первом месте Соединенные Штаты Америки. Они традиционно лидируют в коронавирусной статистике. А теперь там заражаются уже больше 100 — 105 тысяч человек за один день.

На втором месте Индия. Там накануне заразились больше 50 тысяч. Но для индусов этот показатель теперь кажется низким. Пару недель назад индийские врачи диагностировали по 90 — 100 тысяч случаев заражения коронавирусом.

#

Страна

Количество заразившихся

Новые диагнозы

Количество умерших

Количество вылечившихся

Весь мир

48,514,933

+571,481

1,232,203

34,758,498

1

США

9,802,374

+108,389

239,842

6,293,132

2

Индия

8,364,086

+50,465

124,354

7,711,809

3

Бразилия

5,590,941

+23,815

161,170

5,064,344

4

Россия

1,712,858

+19,404

29,509

1,279,169

5

Франция

1,543,321

38,674

38,674

122,662

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