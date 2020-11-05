За сутки коронавирусом заразились больше 571 тысячи человек

Аргументы Недели → В мире 13+

5 ноября 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

фото globallookpress.com/ Michael Weber IMAGEPOWER via www

Мир поглотила вторая волна пандемии. Количество заразившихся коронавирусом превысило отметку в 571 тысячу человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

Коронавирусом накануне заразились 571 481 человек. Рекордом были 577 тысяч человек. Этот показатель говорит о новой границе второй волны. В середине недели теперь заражаются без малого 600 тысяч.

Теперь заразившихся COVID-19 в мире насчитывается 48 514 933 человек. Умерли 1 232 203, вылечились 34 758 498 человек.

На первом месте Соединенные Штаты Америки. Они традиционно лидируют в коронавирусной статистике. А теперь там заражаются уже больше 100 — 105 тысяч человек за один день.

На втором месте Индия. Там накануне заразились больше 50 тысяч. Но для индусов этот показатель теперь кажется низким. Пару недель назад индийские врачи диагностировали по 90 — 100 тысяч случаев заражения коронавирусом.

# Страна Количество заразившихся Новые диагнозы Количество умерших Количество вылечившихся Весь мир 48,514,933 +571,481 1,232,203 34,758,498 1 США 9,802,374 +108,389 239,842 6,293,132 2 Индия 8,364,086 +50,465 124,354 7,711,809 3 Бразилия 5,590,941 +23,815 161,170 5,064,344 4 Россия 1,712,858 +19,404 29,509 1,279,169 5 Франция 1,543,321 38,674 38,674 122,662