Лукашенко заявил, что появление второй АЭС необходимо для отказа от нефти
6 ноября 2020, 13:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости построить в стране еще одну АЭС.
Об этом белорусский лидер сообщил в преддверии официальной церемонии, посвященной началу работы первого энергоблока атомной электростанции БелАЭС. Запуск первого энергоблока БелАЭС президент Белоруссии назвал счастьем, но, по его словам, «нам еще надо одну такую станцию построить».
Лукашенко отметил, что тогда электроэнергии «будет предостаточно», добавив, что «наши протестуны плачут, что некуда ее девать».
«Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам», – сказал президент Белоруссии.
Ранее эксперт объяснил предложение Лукашенко приобрести в России «какое-нибудь месторождение».
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