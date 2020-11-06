Эксперт Юшков объяснил предложение Лукашенко приобрести в России «какое-нибудь месторождение»

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6 ноября 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Смысл предложения Лукашенко по поводу приобретения в РФ какого-нибудь месторождения с предоставлением налоговых льгот – это возможность обойти налоговый маневр.

Так считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков

По его словам, речь, скорее, идет о том, что в России зарегистрируют компанию, которая будет владеть лицензией на месторождение. Компания будет работать в российской юрисдикции, но принадлежать Белоруссии.

«На самом деле, у белорусов уже есть компания, которая добывает нефть в России – это ОАО «НК «Янгпур». На российском рынке она представляет «Белорусьнефть» и занимается добычей на Южно-Тыдэоттинском участке в Ямало-Ненецком АО.

«Она не продает нефть в Белоруссию, потому что ей выгоднее здесь ее продавать, либо отправлять на экспорт, но в другие страны. То есть, она занимается зарабатыванием денег», – пояснил Юшков.

Он также отметил, что в Минске об этой компании вспомнили единственный раз, когда в начале 2020 года Россия и Белоруссия никак не могли договориться по ценам.

«Белорусское руководство тогда заявило, что эта компания будет поставлять нефть на белорусские НПЗ по заниженным ценам. Но на практике, насколько я понимаю, этого не произошло», – добавил эксперт.

Ранее Лукашенко высказался об экономических потерях из-за «хождений по улицам».