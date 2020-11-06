Нарушившие перемирие в Донбассе военные Украины уничтожили командира батальона ДНР
6 ноября 2020, 13:19[ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины, нарушившие перемирие в Донбассе, уничтожили командира одного из батальонов ДНР Андрея Панькина. Соответствующую информацию опубликовал в своем Telegram-канале Александр Ходаковский, бывший секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики.
Как написал Ходаковский, Панькину было 33 года. Он начал свой боевой путь рядовым в мае 2014 года. Обстоятельства гибели комбата ДНР автор публикации не раскрыл.
Ранее сегодня Народная милиция республики выступила с экстренным заявлением, в котором говорится о том, что ВСУ нанесли удары на Горловском, Мариупольском и Донецком направлениях.
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