Белорусская оппозиция просит всех прекратить сотрудничество с Лукашенко
6 ноября 2020, 11:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Народное антикризисное управление (НАУ), созданное оппозиционными силами Белоруссии, направит в МИДы разных государств просьбу прекратить любого сотрудничества с белорусскими властями.
Руководитель НАУ Павел Латушко заявил, что «с доказательствами из доклада народное антикризисное управление направит обращения в МИДы и посольства разных государств о прекращении любого сотрудничества с режимом и начале процедур уголовного преследования виновных в насилии в отношении белорусских граждан».
Латушко также добавил, что «доклад закрепил непризнание президента Белоруссии главой государства и признал доказательства того, что выборы были сфальсифицированы.
Ранее сообщалось, что ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.