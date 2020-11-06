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Белорусская оппозиция просит всех прекратить сотрудничество с Лукашенко

, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Белорусская оппозиция просит всех прекратить сотрудничество с Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: сайт Кремля.

Народное антикризисное управление (НАУ), созданное оппозиционными силами Белоруссии, направит в МИДы разных государств просьбу прекратить любого сотрудничества с белорусскими властями.

Руководитель НАУ Павел Латушко заявил, что «с доказательствами из доклада народное антикризисное управление направит обращения в МИДы и посольства разных государств о прекращении любого сотрудничества с режимом и начале процедур уголовного преследования виновных в насилии в отношении белорусских граждан».

Латушко также добавил, что «доклад закрепил непризнание президента Белоруссии главой государства и признал доказательства того, что выборы были сфальсифицированы.

Ранее сообщалось, что ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии.

ДВа

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