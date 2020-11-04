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Источник утверждает, что ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии

, 17:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Источник утверждает, что ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии
флаг Евросоюза, pixabay.com

Осведомленный источник сообщил, что постпреды ЕС согласовали новый санкционный список против Белоруссии. Отмечается также, что уже запущена официальная процедура оформления ограничений.

Согласно информации источника в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС, постоянные представители 27 стран - членов Евросоюза к настоящему моменту одобрили расширение ограничений в отношении белорусских властей. В частности, это касается президента страны Александра Лукашенко.

Официально вышеуказанные данные пока не подтверждены.

ЕТ

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