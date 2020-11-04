Источник утверждает, что ЕС согласовал новые санкции против Белоруссии
4 ноября 2020, 17:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Осведомленный источник сообщил, что постпреды ЕС согласовали новый санкционный список против Белоруссии. Отмечается также, что уже запущена официальная процедура оформления ограничений.
Согласно информации источника в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС, постоянные представители 27 стран - членов Евросоюза к настоящему моменту одобрили расширение ограничений в отношении белорусских властей. В частности, это касается президента страны Александра Лукашенко.
Официально вышеуказанные данные пока не подтверждены.
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