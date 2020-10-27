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Лукашенко предложил студентов, выходящих на протесты, отправить «кого в армию, а кого — на улицу»

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Лукашенко предложил студентов, выходящих на протесты, отправить «кого в армию, а кого — на улицу»
А. Лукашенко на совещании, фото с сайта president.gov.by

Студентов, принимающий участие в несогласованных акциях протестов в Белоруссии, нужно отчислять из вузов, отправлять «кого в армию, а кого — на улицу». Так поступить со студентами предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По идее Лукашенко, это касается и преподавателей.

Светлана Тихановская призвала устроить в Белоруссии всеобщую забастовку и принять в ней участие в том числе студентов. В некоторых вузах студенты выступили против результатов выборов.

БелТа цитирует белорусского президента: «Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Но они должны быть отчислены из вуза». Он подчеркнул, что так же надо поступить с преподавателями, «которые гадко себя ведут в вузах».

ИЧ

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