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Украинские власти могут ввести в стране карантин выходного дня

, 09:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Украинские власти могут ввести в стране карантин выходного дня
Максим Степанов. Фото: сайт правительства Украины

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о введении с 14 ноября карантина выходного дня.

По его словам, в эти дни в стране будет работать только критическая инфраструктура – продуктовые магазины, аптеки и транспорт.

Степанов отметил, такое решение связано со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом. Основной причиной того, что карантин вводится только по выходным, является состояние экономики, которое не позволяет отправить в страну в локдаун по примеру некоторых европейских государств.

Ранее глава украинского Минздрава выразил опасение, что Украине грозит катастрофа из-за распространения COVID-19.

ДВа

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