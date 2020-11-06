Украинские власти могут ввести в стране карантин выходного дня
6 ноября 2020, 09:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о введении с 14 ноября карантина выходного дня.
По его словам, в эти дни в стране будет работать только критическая инфраструктура – продуктовые магазины, аптеки и транспорт.
Степанов отметил, такое решение связано со стремительным ростом заболеваемости коронавирусом. Основной причиной того, что карантин вводится только по выходным, является состояние экономики, которое не позволяет отправить в страну в локдаун по примеру некоторых европейских государств.
Ранее глава украинского Минздрава выразил опасение, что Украине грозит катастрофа из-за распространения COVID-19.
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