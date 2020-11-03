Глава украинского минздрава выразил опасение, что Украине грозит катастрофа из-за распространения COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

3 ноября 2020, 23:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Максим Степанов, фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

На Украине ситуация с распространением коронавирусной инфекции быстро превращается из тяжелой в катастрофическую. Легко пройти вторую волну невозможно. Самое тяжелое время в плане COVID-19 для Украины еще впереди.

Такие заявление во вторник, 3 ноября, на заседании Верховной рады сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам Степанова, Украина пришла "к точке невозврата" и близка к катастрофе.

"Ситуация быстро превращается из тяжелой в катастрофическую, нам нужно готовиться к неизбежному. Легко пройти вторую волну невозможно", - заявил министр и подчеркнул, что самое тяжелое время в плане пандемии для Украины еще впереди.

За прошедшие сутки на Украине выявлено 8 899 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране ковидом заразились 411 093 человека. Выздоровели 168 868 пациентов. Умерли 7 532 пациентов.