Глава украинского минздрава выразил опасение, что Украине грозит катастрофа из-за распространения COVID-19
3 ноября 2020, 23:05[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
На Украине ситуация с распространением коронавирусной инфекции быстро превращается из тяжелой в катастрофическую. Легко пройти вторую волну невозможно. Самое тяжелое время в плане COVID-19 для Украины еще впереди.
Такие заявление во вторник, 3 ноября, на заседании Верховной рады сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По словам Степанова, Украина пришла "к точке невозврата" и близка к катастрофе.
"Ситуация быстро превращается из тяжелой в катастрофическую, нам нужно готовиться к неизбежному. Легко пройти вторую волну невозможно", - заявил министр и подчеркнул, что самое тяжелое время в плане пандемии для Украины еще впереди. За прошедшие сутки на Украине выявлено 8 899 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в стране ковидом заразились 411 093 человека. Выздоровели 168 868 пациентов. Умерли 7 532 пациентов.
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