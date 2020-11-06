Более 600 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Аргументы Недели → В мире 13+

6 ноября 2020, 08:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в мире выявлено 604 689 новых случаев COVID-19. Это самый большой показатель за все время пандемии, сообщает портал Worldometers.info.

Самый высокий суточный прирост заболевших зарегистрирован в США (118 тыс.), во Франции (58 тыс.) и в Индии (более 47 тыс.).

Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в США (почти 10 млн), затем следуют Индия (8,4 млн) и Бразилия (5,6 млн).

Россия с 1,7 млн случаев на четвертом месте, далее идут Франция (1,6 млн), Испания (1,3 млн), Аргентина (1,2 млн), а также Великобритания и Колумбия, где заразившихся по 1,1 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Париже с пятницы ужесточат ограничения из-за COVID-19.