В Париже с пятницы ужесточат ограничения из-за COVID-19
5 ноября 2020, 20:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Париже с пятницы, 6 ноября, будут введены новые ограничительные меры на фоне эпидемии коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставила префектура полиции столицы Франции.
С завтрашнего дня продажа навынос, а также доставка еды и спиртного в Париже будет заканчиваться в 22.00.
С 30 октября на территории Франции был введен общенациональный карантин, который будет в силе как минимум до 1 декабря. Не работают бары, рестораны и магазины, не относящиеся к списку первоочередных. Кроме того, гражданам запрещено передвигаться из одного региона в другой.
Французы обязаны заполнять особое свидетельство с указанием причины выхода из дома.
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