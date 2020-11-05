В Париже с пятницы ужесточат ограничения из-за COVID-19

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5 ноября 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Эйфелева башня, pixabay.com

В Париже с пятницы, 6 ноября, будут введены новые ограничительные меры на фоне эпидемии коронавируса нового типа. Соответствующую информацию предоставила префектура полиции столицы Франции.

С завтрашнего дня продажа навынос, а также доставка еды и спиртного в Париже будет заканчиваться в 22.00.

С 30 октября на территории Франции был введен общенациональный карантин, который будет в силе как минимум до 1 декабря. Не работают бары, рестораны и магазины, не относящиеся к списку первоочередных. Кроме того, гражданам запрещено передвигаться из одного региона в другой.

Французы обязаны заполнять особое свидетельство с указанием причины выхода из дома.