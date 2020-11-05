Канцлер Австрии Курц поблагодарил Путина за соболезнования в связи с терактом в Вене
5 ноября 2020, 22:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: Кремль
Президент России Владимир Путин в четверг провел телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Австрийский политик выразил главе РФ благодарность за соболезнования после теракта в Вене.
В рамках беседы Путин и Курц подчеркнули решимость бороться с терроризмом. Кроме того, стороны обсудили наиболее актуальные вопросы российско-австрийской повестки дня, в частности, поднималась тема распространения COVID-19 и противодействия заболеванию при помощи вакцин.
Себастьян Курц указал на важность развития сотрудничества РФ со странами Европы в энергетической сфере. Глава Российской Федерации и канцлер Австрии выразили заинтересованность в возобновлении контактов Москвы и Вены в полном объеме после стабилизации ситуации с коронавирусом нового типа.
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