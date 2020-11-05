Округ Лас-Вегаса в Неваде будет принимать бюллетени до 12 ноября
5 ноября 2020, 21:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Округ Лас-Вегаса в спорном штате Невада будет принимать бюллетени в рамках выборов президента Соединенных Штатов Америки до 12 ноября. Данную информацию предоставили в четверг местные власти.
Решение о приеме бюллетеней до следующего четверга было принято после подачи штабом действующего лидера США Дональда Трампа иска о нарушениях на выборах.
Глава отдела регистрации голосов округа Кларк Джо Глория отметил, что также будет изучаться вопрос, не было ли двойного голосования. Он уточнил, что в настоящий момент не располагает информацией о нарушениях с бюллетенями граждан страны.
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