Трамп заявил, что он выиграл выборы, если считать «законные» голоса

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5 ноября 2020, 21:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/Keystone Press Agency

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вечером в четверг, 5 ноября, заявил, что если подсчитать голоса американцев "законно", то выборы в стране выиграл именно он.

В заявлении, которое распространила команда Трампа, подчеркивается, что если подсчитать "законные" голоса, то он "легко выиграл" выборы 2020 года. По словам американского лидера, если же подсчитать "незаконные", а также голоса, отданные с опозданием, то "они могут украсть выборы". Очевидно, что глава США под словом "они" имеет в виду своего соперника Джо Байдена и его сторонников.

Отметим, что вышеуказанное заявление написано большими буквами.