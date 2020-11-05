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Трамп заявил, что он выиграл выборы, если считать «законные» голоса

, 21:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Трамп заявил, что он выиграл выборы, если считать «законные» голоса
президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/Keystone Press Agency

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вечером в четверг, 5 ноября, заявил, что если подсчитать голоса американцев "законно", то выборы в стране выиграл именно он.

В заявлении, которое распространила команда Трампа, подчеркивается, что если подсчитать "законные" голоса, то он "легко выиграл" выборы 2020 года. По словам американского лидера, если же подсчитать "незаконные", а также голоса, отданные с опозданием, то "они могут украсть выборы". Очевидно, что глава США под словом "они" имеет в виду своего соперника Джо Байдена и его сторонников.

Отметим, что вышеуказанное заявление написано большими буквами.

ЕТ

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