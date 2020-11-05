CNN: Байден увеличил отрыв от Трампа в штате Невада

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5 ноября 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

человек с транспарантом с надписью "Считается каждый голос", Ryan Rahman/Keystone Press Agency

Вечером в четверг, 5 ноября, стало известно, что кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден увеличил отрыв от действующего американского лидера Дональда Трампа в штате Невада.

Журналисты напоминают, что Невада дает кандидату на пост президента Соединенных Штатов Америки шесть голосов выборщиков.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что отрыв президента-республиканца Дональда Трампа от демократа Джо Байдена в ключевом штате Пенсильвания сократился. У действующего лидера страны 50,5 процента голосов, а у его соперника – 48,4 процента.