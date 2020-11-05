Байден сократил отрыв от Трампа в штате Пенсильвания

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5 ноября 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

голосование на выборах президента США, Joel Lerner/Xinhua

Вечером в четверг стало известно, что отрыв президента-республиканца Дональда Трампа от демократа Джо Байдена в ключевом штате Пенсильвания сократился. Об этом свидетельствуют данные подсчетов.

Согласно последней информации, в настоящий момент у Трампа в Пенсильвании 50,5 процента голосов, а у Байдена – 48,4 процента. Отрыв действующего американского лидера от его соперника сейчас составляет примерно 36,5 тысячи голосов избирателей.

Отметим, что вышеуказанный штат имеет 20 выборщиков. Если Джо Байден победит в Пенсильвании, то он будет избран на пост президента США.