Байден сократил отрыв от Трампа в штате Пенсильвания
5 ноября 2020, 18:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вечером в четверг стало известно, что отрыв президента-республиканца Дональда Трампа от демократа Джо Байдена в ключевом штате Пенсильвания сократился. Об этом свидетельствуют данные подсчетов.
Согласно последней информации, в настоящий момент у Трампа в Пенсильвании 50,5 процента голосов, а у Байдена – 48,4 процента. Отрыв действующего американского лидера от его соперника сейчас составляет примерно 36,5 тысячи голосов избирателей.
Отметим, что вышеуказанный штат имеет 20 выборщиков. Если Джо Байден победит в Пенсильвании, то он будет избран на пост президента США.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.