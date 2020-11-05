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Трамп призвал остановить подсчет голосов на прошедших во вторник в США выборах

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Трамп призвал остановить подсчет голосов на прошедших во вторник в США выборах
президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/Keystone Press Agency

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вечером в четверг на своей страничке в социальной сети Twitter призвал остановить подсчет голосов после прошедших во вторник выборов.

Американский лидер написал в своем аккаунте большими буквами фразу: "Остановите подсчет [голосов]!".

Напомним, ранее сегодня  официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на то, что Соединенным Штатам Америки удастся избежать беспорядков после оглашения результатов президентских выборов 2020 года.

 

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