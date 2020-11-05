Трамп призвал остановить подсчет голосов на прошедших во вторник в США выборах
5 ноября 2020, 17:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вечером в четверг на своей страничке в социальной сети Twitter призвал остановить подсчет голосов после прошедших во вторник выборов.
Американский лидер написал в своем аккаунте большими буквами фразу: "Остановите подсчет [голосов]!".
Напомним, ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на то, что Соединенным Штатам Америки удастся избежать беспорядков после оглашения результатов президентских выборов 2020 года.
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