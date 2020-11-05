Ереван заявил, что азербайджанские ВС наносили сегодня удары по мирным жителям в Карабахе

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5 ноября 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

конфликт в Нагорном Карабахе, Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com

Информцентр при правительстве Армении заявил сегодня вечером, что вооруженные силы Азербайджана в течение четверга, 5 ноября, продолжали бомбить мирные населенные пункты в Нагорном Карабахе.

Согласно данным информационного центра, в направлении Мартуни была использована тяжелая артиллерия. Кроме того, ракетному обстрелу из установки "Град" подвергался Шуши. Также под обстрелом был Степанакерт. В результате оказались разрушены некоторые здания, но пострадавших нет.

Напомним, Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года, когда регион заявил о своем выходе из состава Азербайджанской ССР.