Ереван заявил, что азербайджанские ВС наносили сегодня удары по мирным жителям в Карабахе
5 ноября 2020, 21:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Информцентр при правительстве Армении заявил сегодня вечером, что вооруженные силы Азербайджана в течение четверга, 5 ноября, продолжали бомбить мирные населенные пункты в Нагорном Карабахе.
Согласно данным информационного центра, в направлении Мартуни была использована тяжелая артиллерия. Кроме того, ракетному обстрелу из установки "Град" подвергался Шуши. Также под обстрелом был Степанакерт. В результате оказались разрушены некоторые здания, но пострадавших нет.
Напомним, Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года, когда регион заявил о своем выходе из состава Азербайджанской ССР.
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