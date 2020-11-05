Армения заявила об уничтожении с начала конфликта в Карабахе 723 единиц азербайджанской бронетехники

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5 ноября 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

разрушенный дом в Нагорном Карабахе, Tofik Babayev/Xinhua

Армянский единый информационный центр в четверг, 5 ноября, заявил, что с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе были уничтожены 723 единицы бронетехники и 257 беспилотников ВС Азербайджана.

Уточняется также, что уничтожены были 25 самолетов, 16 вертолетов и шесть тяжелых огнеметных систем, принадлежавших азербайджанской стороне.

Согласно последним оценкам властей Армении, в общей сложности вооруженные силы Азербайджана потеряли в боевых действиях в Нагорном Карабахе 7 290 человек.

Ранее сегодня стало известно, что мемориал у армянского посольства в Москве в память о погибших в Карабахе продолжает расти.