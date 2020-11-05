Мемориал у армянского посольства в Москве в память о погибших в Карабахе продолжает расти
5 ноября 2020, 10:26[ «Аргументы Недели» ]
Несколько недель назад у армянского посольства в России появился импровизированный мемориал с фотографиями погибших. Сегодня снимков убитых бойцов уже столько, что для новых практически нет места.
Картина в Армянском переулке действительно шокирующая. Сотни фотографий – и их количество каждый день увеличивается. Люди приносят цветы, пишут слова поддержки родным погибших военных в Нагорном Карабахе. Также выделяются плакаты «Каждый имеет право на жизнь», «Мы за мир».
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