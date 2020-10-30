За время конфликта в Карабахе погибло 1166 армянских солдат

Аргументы Недели → Армия 13+

30 октября 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщили, что за все время боевых действий начиная с 27 сентября на фронте погибло 1166 военнослужащих армии обороны НКР. С учетом, что эти войска в значительном количестве формируются из добровольцев, прибывших из Армении и других стран, можно говорить о гибели граждан многих государств.

Пятничных известий пока нет, информация поступила о потерях войск обороны НКР за четверг. По разным данным она составила от 47 до 51 военнослужащего убитыми. Всего в ходе боевых действий погибло до 1166 человек.

Ранее Армения заявляла, что азербайджанские Вооруженные силы понесли гораздо большие потери в этой войне. По данным Еревана число убитых азербайджанских солдат давно превысило отметку в 6000. Но Баку отрицают эту цифру.

В среду президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что число погибших среди армянских сил в Карабахе превысило 5 000 человек, и подчеркнул, что его страна не будет объявлять о своих потерях до завершения конфликта. В действительности, видео- и фотоматериалы, размещенные в сети, подтверждают армянскую версию о потерях в азербайджанских Вооруженных силах. Алиев буквально заваливает карабахских фронт трупами своих солдат. Он явно имеет серьезный пробел в знании истории войн и не знаком с понятием «Пиррова победа».