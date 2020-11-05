Филадельфия и округ Питтсбурга приостановили подсчет голосов
5 ноября 2020, 20:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Вечером в четверг, 5 ноября, поступила информация о том, что Филадельфия и округ Аллегени в Пенсильвании приостановили подсчет голосов граждан Соединенных Штатов Америки на выборах президента страны.
Уточняется, что Филадельфия, которая является крупнейшим городом ключевого американского штата Пенсильвания, временно остановила подсчет полученных по почте бюллетеней. Это произошло после решения суда о допуске наблюдателей от республиканцев к подсчету голосов в вышеуказанном городе.
Округ Аллегени в Пенсильвании, где находится город Питтсбург, приостановил подсчет бюллетеней до завтрашнего дня также из-за распоряжения суда.
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