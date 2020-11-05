Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Филадельфия и округ Питтсбурга приостановили подсчет голосов

, 20:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Филадельфия и округ Питтсбурга приостановили подсчет голосов
выборы президента США, Wang Ying/Xinhua

Вечером в четверг, 5 ноября, поступила информация о том, что Филадельфия и округ Аллегени в Пенсильвании приостановили подсчет голосов граждан Соединенных Штатов Америки на выборах президента страны.

Уточняется, что Филадельфия, которая является крупнейшим городом ключевого американского штата Пенсильвания, временно остановила подсчет полученных по почте бюллетеней. Это произошло после решения суда о допуске наблюдателей от республиканцев к подсчету голосов в вышеуказанном городе.

Округ Аллегени в Пенсильвании, где находится город Питтсбург, приостановил подсчет бюллетеней до завтрашнего дня также из-за распоряжения суда.

ЕТ

Общество

Минфин РФ не планирует индексировать выплаты работающим пенсионерам

Министр финансов Силуанов решил сэкономить на работающих пенсионерах

В условиях кризиса Министерство финансов РФ озаботилось экономией. И сделать это задумано за счет работающих пенсионеров. Получается, что про принятые в этом году поправки к Конституции уже можно забыть.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью