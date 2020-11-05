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Лавров и глава МИД Германии Маас обсудили ситуацию с Навальным

, 20:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лавров и глава МИД Германии Маас обсудили ситуацию с Навальным
глава МИД России Сергей Лавров, Mission of Russia EU/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках разговора с германским коллегой Хайко Маасом в четверг, 5 ноября, заявил о неприемлемости позиции Берлина по ситуации с Алексеем Навальным.

В сообщении МИД России по итогам телефонного разговора двух министров уточняется, что Лавров подчеркнул в очередной раз неприемлемость позиции властей Германии, которые отказываются выполнять международно-правовые обязательства, указанные в Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, а также в Конвенции о запрещении химоружия.

Российский дипломат выразил надежду, что правительство ФРГ в дальнейшем воздержится от искусственной политизации ситуации с Навальным, которая наносит значительный ущерб российско-германским отношениям.

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