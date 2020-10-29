Навальный впервые после госпитализации вышел в прямой эфир

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29 октября 2020, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Навальный, фото: vk.com/navalny

Алексей Навальный, находящийся на реабилитации в Германии, впервые после попадания в реанимацию вышел в эфир Youtube-канала "Навальный Live". Навальному стало плохо на борту самолета, когда он возвращался из Томска в Москву.

Самолет экстренно сел в Омске. Блогера госпитализировали. Его начали лечить в Больнице скорой помощи. Родственники Навального решили перевезти его на лечение в Германию. Из Берлина за россиянином прилетел самолет. После обследования пациента в берлинской клинике "Шарите" немецкие власти заявили, что Алексея Навального отравили "Новичком".

Никаких доказательств отравления россиянина в Европе не привели, документов не показали.

Теперь ЕС вводит антироссийские санкции. Комментируя введение санкций, которые были введены после его отравления, Навальный сказал, что они были введены не из-за него, а из-за того, что Россия, по мнению, ЕС нарушила подписанный договор о химическом оружии. По мнению Навального, санкции применили бы в любом случае, кого бы ни отравили подобными веществами.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Евросоюз уже ввел «правило разговаривать с Россией с позиции презумпции ее виновности во всем». Глава российской дипломатии высказал мнение по поводу решения ЕС ввести санкции в отношении нескольких россиян в связи с якобы отравлением блогера Алексея Навального.