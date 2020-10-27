Лавров: Россия не оставит без реакции решение ЕС ввести санкции из-за Навального

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27 октября 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров, фото: МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Евросоюз уже ввел «правило разговаривать с Россией с позиции презумпции ее виновности во всем». Глава российской дипломатии высказал мнение по поводу решения ЕС ввести санкции в отношении нескольких россиян в связи с якобы отравлением блогера Алексея Навального.

Лавров подчеркнул, что ни немецкие медики, ни Евросоюз не предоставили никаких доказательств в отравлении Навального. Как отметил глава МИД РФ, претензии России выдвигаются на основе сфабрикованных обвинений и вопреки элементарной логике.

Согласно оценке Сергея Лаврова, «все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Евросоюза адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона».

В интервью хорватской газете «Вечерни Лист» Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без реакции «антироссийские выпады западных коллег, основательно подзабывших, что такое дипломатия, и опустившихся до уровня банального хамства».