Трамп заявил о намерении подать иски во всех штатах, где на выборах лидирует Байден

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5 ноября 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

президент США Дональд Трамп, Chris Kleponis/Consolidated News Photos

Действующий лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вечером в четверг, 5 ноября, заявил, что намерен подать иски во всех штатах, где на президентских выборах лидирует демократ Джо Байден.

Трамп написал на своей страничке в социальной сети Twitter, что его команда "юридически оспорит все недавние штаты, на которые претендует Байден". Американский лидер уточнил, что иски будут поданы за мошенничество на выборах и добавил, что у него имеется множество доказательств. "Мы выиграем!" – подчеркнул Дональд Трамп.

Ранее действующий глава США призвал остановить подсчет голосов на президентских выборах в стране.