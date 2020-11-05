Трамп заявил о намерении подать иски во всех штатах, где на выборах лидирует Байден
5 ноября 2020, 19:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Действующий лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вечером в четверг, 5 ноября, заявил, что намерен подать иски во всех штатах, где на президентских выборах лидирует демократ Джо Байден.
Трамп написал на своей страничке в социальной сети Twitter, что его команда "юридически оспорит все недавние штаты, на которые претендует Байден". Американский лидер уточнил, что иски будут поданы за мошенничество на выборах и добавил, что у него имеется множество доказательств. "Мы выиграем!" – подчеркнул Дональд Трамп.
Ранее действующий глава США призвал остановить подсчет голосов на президентских выборах в стране.
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