Париж хочет назначить посланника для объяснения идей Макрона

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5 ноября 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Эммануэль Макрон на фото globallookpress.com/ Michael Kappeler

Власти Франции намерены объяснить суть идей секуляризма и свободы выражения мнений. Ее пропагандирует Макрон. У него может появиться специальный посланник, который будет разъяснять идеи президента Французской республики.

Этот шаг предпринят французскими властями на фоне негатива, который обрушился на Францию. Мусульманский мир остро реагирует на все, что связано с карикатурами на пророка Мухаммеда. Из-за этого уже произошел ряд нападений и убийств внутри страны. А в мусульманских странах растут антифранцузские настроения.

Эти настроения уже стали причиной конфликта, который разразился между Францией и Турцией. Макрон даже вынужден был объясняться в эфире арабского телеканала «Аль-Джазира». Он попытался оправдать свои взгляды. Но поддержку президент Франции получил только от министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов.

В реальности более логичным для Франции кажется отказ от провокаций мусульман. Ислам очень тонкая религия. В ней запрещены даже рисовать людей. Карикатуры на пророка Мухаммеда для любого мусульманина является оскорблением. Это оскорбление тоже является взглядом людей. Макрону стоило бы их тоже уважать.