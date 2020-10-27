Иран вызвал посла Франции

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27 октября 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Эммануэль Макрон на фото globallookpress.com/ Michael Kappeler

Власти Ирана вызвали посла Франции для осуждения заявления Макрона. Поводом для этого стала ситуация вокруг карикатур на пророка Мухаммеда.



У посла Франции состоялся жесткий разговор с Министерством иностранных дел Ирана. Там возмутились реакцией официального Парижа на карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон прикрылся свободой слова. Но в исламских странах карикатуры признаны возмутительными.

«Мы решительно осудили на встрече любое оскорбление пророка и, соответственно, заявления французских официальных лиц», — пояснил иранский МИД по итогам встречи. «Прискорбно, что во имя свободы слова святилища миллионов мусульман будут проигнорированы», - заявило министерство иностранных дел Ирана. «Кроме того, такого рода исламофобия только приводит к дальнейшим радикальным реакциям исламистских групп».

Предысторией стало выступление Эммануэля Макрона на панихиде по учителю истории Самюэлю Пати. Он был убит исламистами за то, что показывал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Педагог называл их «свободой слова».

Слова президента Франции спровоцировали протесты в Турции, Кувейте и Пакистане. А теперь иранские власти распекли французского посла, как мальчишку.