Чего и кому должна Россия в Нагорном Карабахе, будет решать она сама

Аргументы Недели → В мире 13+

5 ноября 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

Вторая основная цель, к которой рвётся Баку, – городок Шуши с населением 4 тыс. человек. До революции 1917 г. там жили 46 тыс. человек, но после резни армян в 1920 г. город уменьшился вдвое. А во время карабахской войны в 1992 г. уже армяне выгнали всех азербайджанцев, и он совсем опустел. Для НКР это достаточно крупный населённый пункт.



Расположенный в 11 км от столицы НКР, Шуши находится на высоте 1370 м – настоящая горная крепость, господствующая над местностью. Да, противнику удалось подойти к нему на 3–5 км, однако, понимая его значение, городок никто сдавать не собирается. И пока азербайджанской армии ничего с этим сделать не удаётся. Населённые пункты и районы, за которые армяне готовы держаться зубами, никакие технические достижения вроде

ударных БЛА взять азербайджанцам не помогут – нужна толковая и храбрая пехота. Да и обойти городок нельзя. Бронетехника в горах почти нигде не проходит, так что «давить железом» не получится.



По информации западных СМИ, сейчас в Карабахе воюет более 2,5 тыс. боевиков из Идлиба. Несколько сотен уже отвоевались, причём порядка 200 человек уже похоронены дома в Сирии. На днях в плен попали ещё два боевика. Оба охотно рассказывали, кто они и откуда, кто и как их нанимал и вывозил из Сирии, сколько им обещали и за что. Он сообщали, что им было обещано 2 тыс. долларов в месяц и доплата за отрезанные головы – 100 долларов за каждую. Интересный момент – они оба явно врут о своём происхождении и биографии. Один утверждал, что он из Идлиба, но произношение у него, как у уроженца совсем иного региона. Скорее всего, он из района Ракки или Дейр-эзЗора. Второй тоже заврался – его говор соответствует северу Латакии или Идлиба, но фамилия у него явно выдуманная. Может быть, они попали в ряды протурецких группировок из разгромленного ИГИЛ (организация, запрещённая в России)? Вероятно, турки прекрасно знали об их прошлом и специально снабжали протеже липовыми биографиями.



Между тем и группы русских добровольцев в Карабахе, очевидно, имеются – во время боёв за Гадрут в одном из репортажей засветились хорошо экипированные снайперы-добровольцы вместе с армянскими снайперамиспецназовцами. Позиция Москвы и степень помощи армянам именно в Карабахе могут и измениться. Если, конечно, Пашиняна заменит ктото другой, кто устроит Кремль больше. РФ желает извлечь максимум возможного из ситуации. Заодно пока сохраняя возможности и для мирного регулирования. Недаром в Баку сразу забеспокоились, заявляя, что «Россия должна оставаться нейтральной». Извините, но решать, чего и кому должна Россия, будет она сама.



Поробности читайте в свежем номере «Аргументов недели».



