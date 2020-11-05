МК: Байдену осталось выиграть в одном штате для победы на выборах
5 ноября 2020, 07:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: МК
Кандидату в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байдену необходимо заработать всего шесть голосов выборщиков, чтобы победить в президентской гонке.
Байден уже смог обогнать Трампа в ключевых колеблющихся штатах Мичиган и Висконсин. Он получил 264 голоса выборщиков против 214 голосов у действующего главы государства. Отмечается, что победа в еще одном штате приведет кандидата от Демократической партии в кресло президента.
Ранее глава избиркома штата Висконсин Меган Вулф прокомментировала требование штаба действующего президента США Дональда Трампа о пересчете голосов.
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