МК: Байдену осталось выиграть в одном штате для победы на выборах

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5 ноября 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Джо Байден, фото: Biden Campaign Via Cnp/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Кандидату в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байдену необходимо заработать всего шесть голосов выборщиков, чтобы победить в президентской гонке.

Байден уже смог обогнать Трампа в ключевых колеблющихся штатах Мичиган и Висконсин. Он получил 264 голоса выборщиков против 214 голосов у действующего главы государства. Отмечается, что победа в еще одном штате приведет кандидата от Демократической партии в кресло президента.

Ранее глава избиркома штата Висконсин Меган Вулф прокомментировала требование штаба действующего президента США Дональда Трампа о пересчете голосов.