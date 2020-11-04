Бардиова сообщила, что Словакия предупреждала Австрию о попытке террористов купить боеприпасы

Аргументы Недели → В мире 13+

4 ноября 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

полицейские, фото: Vaclav Salek/CTK/ globallookpress.com

Пресс-секретарь полицейского президиума Дениса Бардиова, комментируя инцидент со стрельбой в Вене, сообщила, что словацкая полиция проинформировала австрийских коллег о попытке подозрительных лиц из Австрии закупить боеприпасы в Словакии минувшим летом.

«Словацкая полиция летом получила информацию о том, что подозрительные лица из Австрии пытаются закупить боеприпасы на нашей территории. Реализовать закупку им не удалось. Информация об этом была передана австрийским коллегам», - пояснила она.

Бардиова отметила, что подробности на данную тему пока раскрывать нельзя, поскольку можно навредить расследованию, проходящему в Австрии.

Ранее сообщалось, что 2 ноября в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки стала синагога. Также есть информация, что преступник якобы в середине июля 2020 года вместе со своим знакомым побывал в Словакии, где закупил патроны для своего автомата Калашникова. Однако, по данным специалистов по стрелковому оружию, террорист стрелял из М70, ранее производившегося в бывшей Югославии.