Бардиова сообщила, что Словакия предупреждала Австрию о попытке террористов купить боеприпасы

Пресс-секретарь полицейского президиума Дениса Бардиова, комментируя инцидент со стрельбой в Вене, сообщила, что словацкая полиция проинформировала австрийских коллег о попытке подозрительных лиц из Австрии закупить боеприпасы в Словакии минувшим летом.
«Словацкая полиция летом получила информацию о том, что подозрительные лица из Австрии пытаются закупить боеприпасы на нашей территории. Реализовать закупку им не удалось. Информация об этом была передана австрийским коллегам», - пояснила она.
Бардиова отметила, что подробности на данную тему пока раскрывать нельзя, поскольку можно навредить расследованию, проходящему в Австрии.
Ранее сообщалось, что 2 ноября в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки стала синагога. Также есть информация, что преступник якобы в середине июля 2020 года вместе со своим знакомым побывал в Словакии, где закупил патроны для своего автомата Калашникова. Однако, по данным специалистов по стрелковому оружию, террорист стрелял из М70, ранее производившегося в бывшей Югославии.