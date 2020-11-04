Более 436 тысяч человек заразились COVID-19 в мире за сутки

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4 ноября 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

лаборатория, Roberto Brancolini/Keystone Press Agency

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа увеличилось более чем на 436 тысяч. Соответствующую информацию в среду предоставили во Всемирной организации здравоохранения.

Уточняется, что по состоянию на 18:00 по московскому времени в ВОЗ поступила информация о 47 362 304 инфицированных и 1 211 986 умерших от коронавирусной инфекции в мире. Количество заразившихся за прошедшие сутки увеличилось на 436 068, а жертв – на 7 084.

В настоящий момент рекордным является суточный показатель в 557 334 инфицированных, который был зарегистрирован 31 октября.