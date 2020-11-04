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В Британии обновлен рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки – 25 177

, 20:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Британии обновлен рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки – 25 177
анализ крови, pixabay.com

В Великобритании был обновлен антирекорд по числу заражений коронавирусом нового типа за сутки. Согласно последней информации минздрава страны, были подтверждены 25 177 случаев заболевания.

За прошедщие 24 часа в Британии скончались 492 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Накануне COVID-19 был подтвержден у 20 018 человек, жертвами коронавируса стали 397 пациентов.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 1 099 059 британцев. Скончались 47 742 человека.

Напомним, завтра в Англии стартует новый национальный карантин. Он продлится до 2 декабря включительно.

ЕТ

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