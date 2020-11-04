В Ереване заявили об уничтожении азербайджанского беспилотника над территорией Армении

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4 ноября 2020, 20:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

конфликт в Нагорном Карабахе, Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что расчеты ПВО республики сбили азербайджанский беспилотный летательный аппарат, который якобы вошел в воздушное пространство страны.

Шушан Степанян утверждает, что БПЛА Азербайджана был сбит в районе села Шатджрек Гегаркуникской области Армении в среду около 20:00 по местному времени. В Баку к настоящему моменту никак не прокомментировали вышеуказанное заявление.

Ранее сегодня в средства массовой информации поступили данные о том, что армия непризнанного Нагорного Карабаха приступила к окружению азербайджанских военных под городом Шушей.