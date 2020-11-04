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Правительство Литвы вводит всеобщий карантин из-за коронавируса

, 20:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Правительство Литвы вводит всеобщий карантин из-за коронавируса
Литва, фото: pixabay.com

В Литве из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией принято решение ввести всеобщий карантин, который начнет действовать с 7 по 29 ноября. Об этом сообщил премьер-министр страны Саулюс Сквернялис в среду,4 ноября. 

«Это неизбежное решение - карантин в Литве объявлен с пятницы на субботу. Я уверен, что это сработает», - пояснил он.

Сквернялис отметил, что придется отказаться на время от богослужений в храмах, ограничить работу заведений общественного питания, но будет разрешена еда на вынос. Аптеки, салоны красоты, парикмахерские и магазины будут работать в обычном режиме, уточнил он. Также принято решение разрешить присутствие не более 10 человек на свадьбах и похоронах, но спортивные мероприятия буду проводиться без зрителей. Приостанавливается работа музеев, театров, кинотеатров, библиотекам предоставлено право работать удаленно.

БА

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