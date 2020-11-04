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Байден намерен в течение дня выступить с обращением к американцам

, 19:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Байден намерен в течение дня выступить с обращением к американцам
Джо Байден, Adam Schultz/Keystone Press Agency

В штабе кандидата на пост президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена вечером в среду, 4 ноября, заявили, что политик намерен в течение дня выступить с обращением к гражданам страны.

Менеджер президентской кампании Джо Байдена Джейн Диллон отметила, что, как ожидается, в "определенный момент сегодня" политик обратится к американскому народу. Она, однако, не уточнила, когда именно он может выступить с речью перед гражданами США.

Ранее сегодня в штабе Байдена заявили, что кандидат на пост американского лидера от демократов одержал победу на выборах.

ЕТ

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