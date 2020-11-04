Штаб Байдена объявил о его победе в Висконсине

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4 ноября 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Джо Байден, Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Штаб кандидата на пост президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в среду, 4 ноября, заявил о его победе в штате Висконсин. Ранее сообщалось, что политик обошел Дональда Трампа в Мичигане.

Менеджер штаба Джо Байдена Джейн Диллон заявила, что политик в настоящий момент "идет вперед" на текущих президентских выборах. Она выразила уверенность в том, что следующим президентом США станет именно кандидат от демократов.

Согласно последней информации, после обработки 95 процентов бюллетеней в Висконсине Джо Байден набрал 49,6 процента голосов, а его оппонент, действующий лидер страны Дональд Трамп, получил 48,9 процента.